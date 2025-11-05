巨人の育成・舟越秀虎外野手が５日、秋季キャンプで阿部監督から熱血指導を受けた。マシン打撃後に阿部監督から声をかけられると、身ぶり手ぶりを交えて助言を受けた。下半身の使い方やスイングの強度を上げることへの指摘を受けながら３０分近く、ティー打撃を実施。「フォームのことを最初は指摘してもらって、そこから『振る力はあるんだから、もっと引っ張って、思いっ切り振っていい』と言ってもらいました」。快足である