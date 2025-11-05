串カツ田中ホールディングスが展開している串カツ田中は、11月10日〜14日までの間、「串カツ田中の日」キャンペーンを実施する。「串カツ田中の日」キャンペーン串カツ田中では、11月11日という暦の数字の並びが、"串が4本並んでいるように見える"ことから、串カツ田中では"串カツ田中の日"と名付け、2015年より毎年キャンペーンを開催している。対象商品11種が値段そのままで最大2倍にサイズアップ今年は、対象の串カツ7種・一品