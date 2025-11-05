○宙と時が共鳴する25周年記念コレクションシチズン時計の「カンパノラ」は、ブランドの誕生から25周年。これを記念し、限定コレクション「星響（ほしのひびき）」が登場した。メカニカル、ミニッツリピーター、グランドコンプリケーションの3モデルをそろえ、価格は45万1,000円〜132万円、発売は11月13日（NZ0004-57E）および12月4日（AH7064-52E、AH4084-51E）を予定している。夜空に輝く星々が互いに響きあうように、時の流れと