【モデルプレス＝2025/11/05】男女7人組ダンス＆ボーカルグループGENIC（増子敦貴、西澤呈、雨宮翔、西本茉生、金谷鞠杏、小池竜暉、宇井優良梨）が11月5日、東京・日本武道館にて『GENIC 5th Anniversary Live at 日本武道館』を開催。公演前の囲み取材にて、公演の意気込みや、今後の目標などを語った。【写真】GENICメンバー、赤髪イメチェンで印象ガラリ◆GENIC、成長した部分は？同公演への意気込みを聞かれると、宇井は「こ