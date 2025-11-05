ZEROBASEONEが『2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] IN SAITAMA』を開催。10月29・30日の2日間、さいたまスーパーアリーナ（スタジアムモード）にのべ5万4000人が来場しました。熱狂に包まれた初日公演の模様をレポートします！花火とともに幕開け！ 『ICONIK』でライブがスタートレーサージャケットの衣装で揃えたメンバーたちが華やかな花火が打ち上がると同時に登場すると、10月29日にリリースしたJapan Special EP『I