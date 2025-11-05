ロンドン発の人気ブランド「SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン）」が、昭和・平成の“キュート&ラブリー”ブランド「BETTY’S BLUE」と初のコラボレーションを発表！2025年11月15日（土）から、ラフォーレ原宿で開催されるポップアップストアにて先行発売されます。懐かしさとトレンドが融合したキラキラな限定アイテムは、ファッション感度の高い女性たちの心をくすぐります♡