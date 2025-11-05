「平和賞・Ｓ２」（５日、船橋）粘りに粘った６番人気の地元スマトラフレイバーが首差で振り切って重賞初制覇。「第７６回全日本２歳優駿・Ｊｐｎ１」（１２月１７日・川崎）への優先出走権を獲得した。２着に外から猛追した８番人気のモエレサワンミヤギが入り、さらに首差の３着に３番人気のロードレイジング。１番人気のミリオンクラウンは７着に沈んだ。行き詰まる直線の叩き合いを制したのはスマトラフレイバーだった。