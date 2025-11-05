東京都が主催者の結婚を希望する人を応援するイベント「TOKYO 結婚おうえんフェスタ」。結婚やパートナーシップに関する情報提供や体験を通して、前向きな一歩を踏み出せる内容となっています。結婚を前向きに考えるきっかけづくり同イベントは、都が推進する「TOKYO結婚おうえんプロジェクト」の一環として実施されます。開催日は11月22日12時30分〜17時まで、会場は有楽町駅前広場・東京交通会館3階グリーンルーム。参加費は無料