上海ディズニーリゾートは11月3日、4棟目となるテーマホテルを建設すると発表しました。新ホテルは上海ディズニーランドのメインエントランス近くに位置し、既存の「上海ディズニーランドホテル」「トイ・ストーリーホテル」、建設中の3棟目のホテルに続く新たな宿泊施設となります。リゾートでは現在、複数の拡張プロジェクトが進行中です。星願湖の南岸に建設中の第3ホテルは内装工事に入り、屋内外のプールも備える予定です。ま