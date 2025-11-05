JR東海によりますと、東海道線は安倍川駅構内で車両と電力設備の点検を行っていたため、11月5日午後に浜松駅～沼津駅の上下で運転を見合わせていましたが、午後8時30分過ぎに上りの運転が再開し、下りは21時20分過ぎに運転が再開されました。 【写真を見る】運転を見合わせていたJR東海道線 車両点検の結果、パンタグラフが損傷していたことが分かったということです。JR東海はパンタグラフの損傷の原因を調べています。