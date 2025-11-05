衣料品製造販売会社「りらいぶ」（仙台市）は５日、遠赤外線で血行を促進させる製品として販売するシャツとスパッツ計約４８万着を自主回収すると発表した。厚生労働省が示す定義に該当しないと判明したためで、安全性に問題はなく、健康被害の恐れはないとしている。同社のホームページ（ＨＰ）によると、回収対象は、２０２４年２月から製造販売する「リライブシャツα」と「リライブスパッツα」の２製品。「家庭用遠赤外線