２２日の音楽ライブのゲスト３組を発表した（球団提供）横浜ＤｅＮＡは５日、２２、２３の両日に横浜スタジアムで行うファンフェスティバルの初日に、音楽ライブ「ＢＡＹＢＬＵＥＳＨＯＷＴＩＭＥ」のゲストとして、ともにロックバンドの「ＢＡＡＤ」と「ＦＩＥＬＤＯＦＶＩＥＷ」のほか、シンガーソングライターのけんいちが出演すると発表した。同ライブは初日のフィナーレとして企画され、アーティストのライブや