歌手の工藤静香の冬コーデ姿で犬とじゃれ合うショットが話題になっている。５日にインスタグラムで「私をいつでも包んでくれる。必ずエトは私にハグをしてくれる」とつづって愛犬・エトと戯れる様子を公開。続けて「ＧＬＡＹのジャケットとシューズニット帽今年のディナーショーから登場するＭＡＩＳＯＮＳ」としるして、グレーのモコモコに黒のパンツ、黒のニット帽姿をアップした。この投稿には「めっちゃ可愛い