米３０年固定金利は６．３１％、住宅ローン申請指数は－１．９％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．３１％と前回の６．３０％とほぼ同水準だった。住宅ローン申請指数は－１．９％と前回の＋７．１％から小幅に低下した。購入指数は１６４．３から１６３．３に低下。借り換え指数は１３２７．８から１２９０．８に低下した。 USD/JPY153.61EUR/USD1.1489EUR/JPY176.49