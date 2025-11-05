こちらは、すばる望遠鏡の新しい装置を使って観測された、約160光年先の恒星「こいぬ座β星（β CMi）」を取り巻くガス円盤の様子。色は運動の向きに対応していて、青は地球に向かう方向、赤は地球から離れる方向を示しています。つまり、円盤は画像の左下が手前・右上が奥に向かうように回転していることになります。【▲ すばる望遠鏡の分光装置「FIRST-PL」で観測した「こいぬ座β星」のガス円盤（Credit: Yoo Jung Kim/UCLA）