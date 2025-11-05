日本テレビ「深イイ話有名人の家族は本当に幸せなのか？2時間SP」（後7・00）が5日に放送され、“巨人最強助っ人”との呼び声が高いウォーレン・クロマティさん（72）に番組が初の密着取材。2019年に結婚した32歳下の妻（40）、“チビマティ”ことチャズくん（5）と3人家族で日本で生活している様子がオンエアされた。クロマティさんは1984年から1990年まで巨人で7年間にわたってプレー。打率.321、171本塁打、558打点という