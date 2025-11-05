【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は5日、高市早苗首相との電話会談で、ロシアによるウクライナ侵攻が世界に与える脅威への理解を共有したとして、安全保障分野での連携強化に意欲を示した。大統領府が発表した。