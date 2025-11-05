偽造された教員免許の写しを採用時に提出したとして、福岡県須恵町立須恵中学校の補助教員の男（６６）が偽造有印公文書行使容疑で逮捕、起訴された事件で、県警粕屋署は５日、隣町でも偽造免許を示したとして、男を同容疑で再逮捕した。捜査関係者によると、「自分で（免許を）作った」などと供述しているという。発表によると、男は２０２１年３月１１日、同県篠栗町から委託を受けた人材派遣会社と雇用契約を結ぶ際、偽造さ