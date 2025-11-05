SC相模原は5日、DF田代真一(37)が現役を引退することが決まったと発表した。引退セレモニーについては決定次第、告知するという。田代は横浜F・マリノスユースから2007年にトップチーム昇格。その後、FC町田ゼルビア、ジェフユナイテッド千葉、モンテディオ山形、V・ファーレン長崎、横浜FC、大宮アルディージャ(現RB大宮アルディージャ)、いわてグルージャ盛岡でプレーし、2024年に相模原へ加入した。今季はここまでJ3リー