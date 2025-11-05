【ACLEリーグステージ第4節】(ノエスタ)神戸 1-0(前半0-0)蔚山<得点者>[神]ジェアン・パトリッキ(58分)<警告>[神]マテウス・トゥーレル(40分)[蔚]ペク・インウ(57分)観衆:7,117人主審:ムハンマド・ビン・ジャハリ副審:アブドゥル・ハシム、アンディ・タン└神戸が蔚山を直接下してACLE首位に浮上!大迫躍動、決勝点はパトリッキ