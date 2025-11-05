[11.5 ACLE第4節 神戸1-0蔚山 ノエスタ]AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)のリーグステージ第4節で、ヴィッセル神戸はホームで蔚山HD(韓国)を1-0で下した。3勝1敗で勝ち点を9に伸ばした神戸が、勝ち点7の蔚山を直接下したことで東地区首位に浮上した。大会2連勝で入った神戸だが、10月22日に行った前節で3点差を追いつきながらも競り負けて初黒星を喫した。ただホームで行う第4節はここまで無敗の蔚山が相手で、仕切り直