[11.5 ACL2グループF第4節](ナムディン)※21:15開始主審:アブ・アーイシャ・バラー副審:アシュラフ・アブズバイダ、アブド・ハラワー<出場メンバー>[ナムディン]先発GK 97 カイケ・サントスDF 3 ズオン・タイン・ハオDF 4 ルーカスDF 5 ダン・バン・トイDF 34 ウォルバーMF 21 クリストファー・ハンセンMF 22 パーシー・タウMF 24 ミッチェル・ダイクスMF 72 ロムロFW 10 カイオ・セザールFW 12 マフムード・イード控えGK 26