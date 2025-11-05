史上最速での幕内初優勝、史上最速の横綱昇進をなしえた第75代横綱・大の里。しかし…小学校時代は最高実績16強止まり。「強くなるためには、何かを犠牲にしなければ」と小学6年生ながらに思い、たった12歳にして相撲留学を決断！そんな大の里を中・高6年間育てた海洋高校相撲部寮『かにや旅館』。旅館をリニューアルして相撲部寮にした田海監督夫妻と未来の大の里を目指す『かにや旅館』に住む相撲部員たちのハードな日々に密着！