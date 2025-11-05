■台風25号(カルマエギ) 【画像】台風進路・全国の天気はどうなる？ 2025年11月5日18時45分発表 5日18時の実況種別    台風大きさ    -強さ    強い存在地域    南シナ海中心位置    北緯12度10分 (12.2度)東経116度50分 (116.8度)進行方向、速さ    西北西 30 km/h (15 kt)中心気圧    965 hPa中心付近の最大風速&