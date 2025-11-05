「もし結婚したら」「うちの母がさ」など、男性の口からそんな話題が出てきたら、それは彼の“本気モード”が始まったサイン。一見軽いノリで話しているように見えても、実はかなり慎重だったりするものです。そこで今回は、そんな男性の“恋の本気度”が明らかになる瞬間について解説します。「また今度」ではなく必ず日程を出す＝本気で会いたい「またご飯行こうね」ではなく、「来週の金曜どう？」と具体的に提案してくるのは、