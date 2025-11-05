恋愛をすると自分から彼との関係を壊すようなことをしてしまうことありませんか？そこで今回は、そんな恋愛となると「自滅しがちな女性」の特徴を紹介します。自分の想いを上手に表現できない恋愛で自滅してしまう女性は、自分の想いを上手に表現できないのが特徴。例えば彼に不満が出てきた時に、ストレートに文句を言ってしまったり、一方的に改善を要求したりなど、かえって関係をこじらせてしまうことをしてしまいがちでしょう