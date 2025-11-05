いい感じの雰囲気はあるのに、なぜか進展しない。そんな“あと一歩踏み出してくれない男”にモヤモヤしていませんか？実はそういう男性の多くは、単に“優柔不断”なのではなく、心理的ブレーキがかかっている場合があるのです。そこで今回は、そんな“あと一歩”を踏み出せない男性の「心理」を解説します。自信がなく「失うのが怖い」恋愛に慎重な男性は、好意を持っていても「もしフラれたらどうしよう」と不安で動けないことが