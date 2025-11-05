【漫画】本編を読むリモートワークの普及により希薄化した職場の人間関係。便利になったはずの社会で、孤独が静かに深く広がっている。誰にも弱音を吐けず、それでも強くあろうとする人ほど、心の奥に小さな空白を抱えているのかもしれない。『お金で愛は買えますか？ 普通OLが女性風俗に沼って闇堕ちしました』（ベリー：原作、もちふわ：作画/KADOKAWA）は、キャリアウーマンの里香を主人公に描いたヒューマンドラマだ。仕事