ユニクロは、今季、キッズの「極暖ヒートテック」と「超極暖ヒートテック」の生地をリニューアル。さらに、新たに赤ちゃんのための「ヒートテック」が登場する。「ヒートテック」着用イメージ保温や吸湿発熱機能を持ち、その伸縮性や薄さからインナーとして着用しても動きやすい「ヒートテック」。中でもキッズの「極暖ヒートテック」は、生地の編み方を一から新しくしたことで、より肌あたりがやさしく、ストレッチ性もアップした