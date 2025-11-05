TRiDENTが、キングレコードよりメジャー1st EP『BLUE DAWN』を本日リリースした。あわせて、リード曲「黎明ノ詩」のMVも公開となった。◆TRiDENT 動画本楽曲は、MY FIRST STORYのNobが作・編曲、ASAKA（Vo, G）が作詞を担当。闇の中でも希望を信じて進み続ける者たちの決意を描いたロックアンセムだという。MVを手がけたのは、映像監督・有馬尚希。TRiDENTの“夜明け＝BLUE DAWN”というテーマを、有馬監督独自の色彩設計と映像構