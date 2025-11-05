女性芸人の頂点を決める「女芸人No.1決定戦THEW2025」は5日、東京・上野の飛行船シアターで準決勝2日目を行い、ファイナリスト8組を発表した。12月13日に日本テレビ系で午後7時から生放送される決勝では、これまでと開催方式が変更されることが発表された。昨年までの12組から、今年は8組となり、4組減となった。ファーストラウンドはA、Bブロック4組ずつが、勝ち残り方式でジャッジ。4組目が終了した時点で勝ち残った