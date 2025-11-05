SKY-HIが、2025年にリリース予定のラッパーとしての集大成のアルバム『Success Is The Best Revenge』に向けたシングル第6弾「Success is」を、11月7日にリリースすることを発表した。さらにリリース日当日の21時には、先日開催された＜BMSG FES’25＞で初披露した本楽曲のライブ映像が、SKY-HI公式YouTubeチャンネルで公開される。本楽曲は、国内外問わず数々の楽曲を手掛けるRyosuke “Dr.R” Sakaiをプロデューサーに迎えて制作