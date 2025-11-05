◇サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 リーグステージ第4節サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート、リーグステージEAST第4節が5日に行われ、現在3位のヴィッセル神戸と首位・蔚山HDの試合が行われました。神戸は前半11分、ゴール正面から大迫勇也選手がボレーを決めますが、ジェアン パトリッキ選手がオフサイドポジションにいたとしてノーゴールとなります。35分には高い位置で相手ボールを奪うと、パスをつなぎ