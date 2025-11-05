CVLTEが、3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』を12月3日に配信リリースすることを発表した。◆CVLTE 動画リリース発表に合わせて、アルバムのアートワークとティザー映像が公開となった。アルバムのアートワークはイラストレーター・ANZUが手掛けている。Apple Music、Spotifyでは、アルバムのPre-Add / Pre-Saveもスタートしている。Pre-Add / Pre-Save特典として＜CVLTE ONE MAN TOUR 2025 ”PHOBIA SYNDROME” Square Flyer＞をプレ