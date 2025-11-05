男女７人組ダンス＆ボーカルグループの「ＧＥＮＩＣ」が５日、東京・日本武道館で「ＧＥＮＩＣ５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＬｉｖｅａｔ日本武道館」を開催した。「ＧＥＮＩＣ」は、今年デビュー５周年。開演前の取材に応じた宇井優良梨が「５年間の集大成として今日、武道館に立つ。魂をぶつけ合う時間にしたい」と意気込めば、西澤呈は「１７年前、武道館で夢をもらってこの活動をはじめた。次は夢を与える番」と語