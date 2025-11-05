男女7人組ダンスボーカルグループのGENICが5日、東京・日本武道館で「GENIC 5th Anniversary Live」を開催した。デビュー5周年の記念公演を初の武道館で開催し、過去最多となる7000人を動員。新曲「Locus」を初披露したほか、「Flavor」「あきらめられないのさ」やデビュー曲「SUN COMES UP」など全24曲を披露。各メンバーのソロダンスやソロ歌唱など多才なパフォーマンスも見せ、増子敦貴（25）は「緊張でガチガチかと思ったら楽