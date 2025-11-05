ツチヤカレンが、新曲「ユメノツヅキ」を11月26日に配信することを発表し、ジャケット写真を公開した。本作は、人気マンガ『コウノドリ』の作者として知られる鈴ノ木ユウが、作詞・作曲を手がけた楽曲。ツチヤカレンと鈴ノ木ユウは、数年前に共通の知人を介して出会い、交流を深めてきたという。漫画家としてだけでなく、音楽ユニット・you two..としても活動していた鈴ノ木と、そのサポートドラマーを務めていたカレンは、音楽を