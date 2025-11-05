俳優の芦田愛菜、岡田将生、染谷将太、宮野真守、吉田鋼太郎、斉藤由貴、松重豊、細田守監督が5日、都内で開催された映画『果てしなきスカーレット』ジャパンプレミアに出席。細田監督の作品に初参加で主人公の声優を務めた芦田は、本作を通じて感じたという「生きること」に対する思いを語った。【写真】芦田愛菜21歳、透明感あふれる美しいドレス姿！本作は、父の仇討ちに失敗した王女スカーレット（声：芦田）が、仇敵クロ