◆アジア・チャンピオンズリーグエリート▽第４節神戸１―０蔚山（５日・御崎公園）Ｊ１の神戸が、蔚山を１―０で下し、グループ首位に浮上した。公式戦５試合ぶりの白星を狙った神戸は、前半ほとんどの時間を相手陣内で過ごした。同１０分にはＦＷ大迫勇也が豪快なボレーでゴールネットを揺らしたが、これはゴール前にいたＦＷジェアンパトリッキがオフサイドを取られて得点は取り消し。攻撃の勢いが緩むことはなかったが