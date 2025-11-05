日本テレビの大町怜央アナウンサー（30）が5日までに自身のインスタグラムを更新。妻でモデルの榊原美紅（30）と結婚式、披露宴を行ったことを報告した。24年8月に榊原との結婚を発表した大町アナは「先日、無事に挙式、披露宴を執り行うことができました」と報告するとともに、結婚式などの写真を投稿した。結婚式、披露宴を無事に迎えられたことに「これまで出会った全ての方々への感謝の思いを込め、皆さんと幸せな時間を