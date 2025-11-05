高市早苗首相（右）と、ウクライナのゼレンスキー大統領（ゲッティ＝共同）高市早苗首相は5日夜、ウクライナのゼレンスキー大統領、イタリアのメローニ首相とそれぞれ初めて電話会談した。ゼレンスキー氏には、ロシアによる侵攻が続くウクライナを引き続き支援する考えを伝え、緊密に連携する方針を確認した。高市首相は「ウクライナと共にある、との日本の姿勢は変わらない」と強調。「公正かつ永続的な平和の一日も早い実現