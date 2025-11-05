満月が普段より大きく見える「スーパームーン」が５日、国内各地で観測された。月が地球に最も近い位置で満月になったため、今年一番の大きさになった。石川県能登町では雲が広がっていたが、伝統行事で使われる巨大な灯籠「キリコ」を模した「ふる里キリコ橋」に差しかかったあたりで、雲の切れ間から明るく大きな顔をのぞかせた。月は、地球の周りを楕円（だえん）形の軌道で公転している。このため、月が地球に近づくと大き