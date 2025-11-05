今週は日テレ系「カラダWEEK」です。テーマは「“夢中”でカラダを幸せに！」。『news every.』では、カラダのために“日常にちょい足し”できることを考えます。5日は「腸から元気に！腸活の“合言葉”」です。■腸は“第二の脳”桐谷美玲キャスター「鈴江奈々さんといえば『腸活』に詳しいですよね」鈴江奈々キャスター「大好きです。発酵ドリンクや発酵調味料を作っています」桐谷キャスター「腸は、精神を安定させたり体内時計