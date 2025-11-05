11月5日に発表された、『2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞』のノミネート語30に選ばれた『国宝（観た）』。この『国宝』が映画、原作小説ともに記録を更新し続けています。■吉沢亮が主演22年ぶりに興行収入100億円を突破『国宝』は、歌舞伎の世界を舞台に、生い立ちも才能も違う若き二人の役者が、芸の道に人生をささげていく物語。俳優の吉沢亮さん主演で映画化され、任侠の一門に生まれながらも、歌舞伎役者の家に引