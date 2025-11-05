バグア風水から見た「お金持ちになれる住まい探しのポイント」心理占術研究家の天城映さんに、バグア風水から見た「お金持ちになれる住まい探しのポイント」を教えていただきます。間取りや建物がどちらの方角を向いているのかなど、部屋選びの参考にしてみてください。＊＊＊お金持ちになれる間取りを選ぶには？風水のひとつの流派である「バグア風水」。「バグア風水」は、「自然との調和を大事にする」という基本理念の中国