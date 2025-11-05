10月31日（金）放送の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスと有吉弘行が視聴者から寄せられた「2人はどんな会社を経営したい？」をテーマにトークを展開した。マツコに経営してほしい会社として、デパート、不動産デベロッパー、旅行会社が挙げられた。デパート経営はマツコ自身も望んでいるそうで、地上1階から地下4階まですべてグルメ系の店のみを入れたいと話した。【映像】マツコ、会社経営の野望を語る“