山形市によりますと、5日午後4時43分ごろ、山形市大字松原地内の雑木林でクマ1頭が目撃されました。 【写真を見る】【地図あり】近くには商業施設も山形市松原でクマ目撃市が注意呼びかけ（山形） ■目撃場所 ■きのうからきょうにかけてのクマ目撃情報（山形市） 11月5日（水曜）午後4時43分頃大字松原地内の雑木林にてクマ1頭を目撃11月5日（水曜）午前9時30分頃蔵王温泉地内の路上にてクマ1頭を目撃11月4日（火曜）