ボートレース徳山の「中日スポーツ杯争奪戦」は５日、予選２日目が行われた。高田ひかる（３１＝三重）は、２日目前半２Ｒを真骨頂のカドまくりで２勝目。後半８Ｒは３コースから外マイで続き２着。?まくり姫?らしいレースを披露し「伸びもいいけど、後半はターン回りが良くなってた。伸びは伸び、ターンはターンと分かれていたのが少しつながってきた」とニッコリ。伸び中心に節一級の舟足だ。今節は３０日間のＦ休み明けだ