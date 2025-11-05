神戸―蔚山後半、先制ゴールを決める神戸・ジェアンパトリッキ＝ノエスタサッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は5日、神戸市のノエビアスタジアム神戸で東地区1次リーグ第4戦が行われ、神戸がホームで蔚山（韓国）に1―0で競り勝ち、3勝1敗で勝ち点9とし、首位に浮上した。蔚山は2勝1分け1敗で同7。神戸は後半にジェアンパトリッキのゴールで先制。相手に反撃を許さなかった。