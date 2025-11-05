トラックが横倒しの状態で濁流に押し流されていく映像が撮影されたのは、台風25号が上陸したフィリピンです。台風の影響により、これまでに66人の死亡が確認されるなど大きな被害が出ています。3日未明、フィリピン中部に上陸した台風25号。ミンダナオ島では、大雨により道路が冠水しました。別の場所では洪水により街全体が浸水。道路上を茶色く濁った水が流れ、多くの人が建物の上に避難していました。地元住民は「1階にいたら水